Söyledikleri proje değil tarifedir

BUGÜN NELER OLDU

CUMHUR İttifakı'nın AK Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Projesi olmadan insanların önüne çıkılır mı? Sen (Mansur Yavaş) Ankara'da adaysın daha bir cümle bile söylemedin" diye konuştu. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a da haber göndererek projesini anlatmasını ve insanlara ne vadettiğini söylemesini istediğini belirten Özhaseki, "Projesi olmadan insanların önüne çıkılır mı? Sen Ankara'da adaysın daha bir cümle bile söylemedin. Su parasını düşürecekmiş. 'Eyvah' dedim. Su, ekmek ve otobüs fiyatları hiçbir zaman proje değildir, tarifedir."