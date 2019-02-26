Travmayı atlattık

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de son iki maçını kazanarak yeniden çıkışa geçen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri,dedi. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Sözeri, ikinci devre oynadıkları ilk 4 maçı kaybettiklerini hatırlatarak,diye konuştu.İlk üç sırada yer alanSözeri, "Lig bizim içinyeniden başladı. Osmanlıspor iyi bir çıkış yakaladı.Ligin daha çok su götüreceğini, beklenmeyensonuçlar alınabileceğini başta biz olmak üzerebütün takımlar gösteriyor. Biz takıldık, rakiplerde takılacaktır" değerlendirmesinde bulundu."diyen Sözeri,ifadelerini kullandı.HEPİMİZ ANKARA İÇİN VARIZKrizden takım halinde birlik ve beraberlik örneği göstererek çıktıklarını belirten Sözeri, taraftarlara da ayrı bir parantez açtı ve Ankara'nın futbolsever tüm insanlarına seslendi: "Dört maçlık kötü gidişatta tesisin girişine,diye yazan güzel bir taraftarımız var. Nitelikli, kaliteli, kültürlü, çok güzel bir taraftar grubuna sahibiz. Ümraniyespor maçında taraftarımız daha fazlaydı. İnanılmaz güzel bir şekilde destek veriyorlar. Oyuncularımız hata yaptıklarında serzenişte bulunmuyorlar.Erkan Sözeri, dört maçlık kötü gidişat sürecinde, "Gençlerbirliği'ni oyuncular yönetiyor" şeklinde art niyetli yorumların yapıldığını dile getirdi. Başkan