Travmayı atlattık

Spor Toto 1. Lig'de son iki maçını kazanarak yeniden çıkışa geçen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, "Eski öz güvenimizi tekrar yakaladığımızı düşünüyoruz"
dedi. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Sözeri, ikinci devre oynadıkları ilk 4 maçı kaybettiklerini hatırlatarak, "Futbolda çok az rastlanan olaylara tanık olduk. Öngörmediğimiz maçlar yaşadık. Dolayısıyla bu süreci kaybederek geçtik. Bunun travması tabii hepimizde görüldü. Travmayı atlatmak kolay değildi. Biraz daha bu işi toparlama tarafına yoğunlaştık"
diye konuştu.
LİG YENİDEN BAŞLADI
İlk üç sırada yer alan Osmanlıspor, Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin 47'şer puanının bulunduğunu hatırlatan
Sözeri, "Lig bizim için
yeniden başladı. Osmanlıspor iyi bir çıkış yakaladı.
Ligin daha çok su götüreceğini, beklenmeyen
sonuçlar alınabileceğini başta biz olmak üzere
bütün takımlar gösteriyor. Biz takıldık, rakipler
de takılacaktır" değerlendirmesinde bulundu." "11 final maçımız var"
diyen Sözeri, "Daha çok sürpriz puan kayıpları olacaktır ama biz yeteri kadar kredimizi doldurduğumuzu düşünüyoruz. Oyuncu grubumuz motivasyonlarıyla, özellikle Ümraniyespor maçındaki iyi oyunla, bu hedefe emin adımlarla gideceğimizin mesajını verdiler"
ifadelerini kullandı.
HEPİMİZ ANKARA İÇİN VARIZ
Krizden takım halinde birlik ve beraberlik örneği göstererek çıktıklarını belirten Sözeri, taraftarlara da ayrı bir parantez açtı ve Ankara'nın futbolsever tüm insanlarına seslendi: "Dört maçlık kötü gidişatta tesisin girişine, 'Bu yolun sonu şampiyonluk'
diye yazan güzel bir taraftarımız var. Nitelikli, kaliteli, kültürlü, çok güzel bir taraftar grubuna sahibiz. Ümraniyespor maçında taraftarımız daha fazlaydı. İnanılmaz güzel bir şekilde destek veriyorlar. Oyuncularımız hata yaptıklarında serzenişte bulunmuyorlar. Bu takım zaten yakışanı yapacaktır. Taraftarla daha coşkulu oynayan bir takımımız var. Ankaralı sporseverlere çağrı yapmak istiyorum. 2 bin 500 değil de bu sayıyı 10 bin 500'e çıkarırsak, Gençlerbirliği'ni içeride kimse durduramaz."
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÇAĞRI
Erkan Sözeri, dört maçlık kötü gidişat sürecinde, "Gençlerbirliği'ni oyuncular yönetiyor" şeklinde art niyetli yorumların yapıldığını dile getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Sözeri, "Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Kendisi de böyle şeylere muhatap oluyor. Özellikle sosyal medyada, ispatı olmayan, insani değerlerden yoksun bu tarz yorumlara çok ağır cezalar gelsin. Bir yasa çıkarsınlar. İnsanlara çamur atmak böyle kolay olmamalı. Bu tarz şeylere başvurur ve tazminat alırsam, bir kuruşunu dahi cebime koymadan hayır kurumlarına bağışlayacağım" diyerek sözlerini tamamladı.