24 saat açık kütüphane

BUGÜN NELER OLDU

CUMHUR İttifakı MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, seçildiği takdirde öncelikli hedeflerinden birisinin eğitim seferberliği olduğunu bildirdi. Başkan Adayı Şimşek, okuma alışkanlığını ve kitap sevgisini artırmak için günün her saatinde hizmet verecek kütüphane kuracaklarını açıkladı. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli seçim çalışmalarını sürdürürken geleceğe dönük projelerini de açıklamaya devam eden Ramazan Şimşek, "Gölbaşı'mız bir eğitim şehri. İlçemizde öğrencilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın kitap sevgisini artırmak, kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. 7/24 açık kütüphanelerin yanı sıra, çalışma ve etüt merkezleri kurulmasını amaçlıyoruz."