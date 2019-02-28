Ankara Kaçakçılık şubeden rekor yakalama

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, kaçak nargile tütünlerinin ticaretinin önlenmesi ve suça konu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Kafe ve depo olan 17 adrese baskın gerçekleştirildi. Kaçak olduğu belirlenen 674 paket sigara, 370 paket puro, 655 paket pipo tütünü, 2 bin 860 paket nargile tütünü, 1 ton 464 kilo nargile tütünü, 70 nargile tütün ambalajı ve 120 elektronik sigara yedek parçası ele geçirildi.