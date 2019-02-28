Başkent adayıysanız projelerinizle geleceksiniz

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş'ı proje açıklayamamakla eleştirerek "Ankara gibi başkentte neler yapacağını tek tek yazıp, insanların huzuruna çıkıp, bu projeleri konuşmak lazım. CHP'nin adayı ne kadar alınırsa alınsın, bunu söylemeye devam edeceğim. Ankara'ya belediye başkanı adayıysanız projelerinizle geleceksiniz" dedi.Mehmet Özhaseki, karşılarındaki ittifakın sadece CHP ve İYİ Parti'den ibaret olmadığını belirtti. İttifakta PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de bulunduğunu öne süren Özhaseki, "Bunu söylediğim zaman sizin de hemşeriniz olan benim rakibim, CHP'nin adayı alınıyor. Niye alınıyorsun ama? Bu açık bir gerçek. Senin Genel Başkanın saklamıyor. HDP'nin Eş Başkanı da saklamıyor. Sana ne oluyor ya? Git bir gün, 'bunlarla görüşme kardeşim' de. Hadi cesaretin varsa, 'PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşme' de genel başkanına. Git de söyle bunu" diye konuştu. AK Partili Özhaseki, buradaki programın ardından Pazar ziyaretinde bulundu. Pazarda vatandaşlarla sohbet eden Özhaseki, destek istedi ve vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Çay davetini kırmayan Özhaseki, vatandaşlarla çay içti, tezgahta bulunan armut ve ayvaları vatandaşlara dağıttı.Türk futbolunun efsane golcülerinden Tanju Çolak, Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile birlikte Bala'da vatandaştan oy istedi. Türk futbol tarihinin 335 gol ile gelmiş geçmiş en golcü futbolcusuna Balalılar da büyük ilgi gösterdi.