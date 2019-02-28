Doğumunu yaptırdığı kedi ile yavrularını sahiplendi

BUGÜN NELER OLDU

SINCAN İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 47 yaşındaki polis memuru Hacı Çömlekçi, mesai sonrası evine giderken bir kedinin ağaçların arasında doğum yapmaya çalıştığını fark etti. Kedinin yanına giden Çömlekçi, telefonla aradığı veteriner arkadaşından yardım istedi. Doğum başladığı için acil müdahale edilmesi gerektiğini öğrenen Çömlekçi, evine götürdüğü hamile kedinin doğum yapmasını veterinerin yönlendirmesiyle sağladı. Ölü doğan iki yavrudan birini suni teneffüsle hayata döndüren Çömlekçi, ardından evine aldığı anne kedi ile iki yavrusunu sahiplendi. 3 yavrunun da hayvanseverler tarafından sahiplenilmesine aracı oldu. Bir süredir yeni yuvalarında vakit geçiren kediler, ailenin iki çocuğu tarafından da seviliyor.EŞININ sayesinde kedilere olan bakış açısının değiştiğini dile getiren Kadriye Çömlekçi de "Eşimin böyle bir doğumu yaptıracağına kesinlikle inanmıyordum ama kedi veterinere götürülecek şekilde değildi. Çünkü patileri çıkmıştı artık yoksa veterinere götürecektik. Patileri çıktığı için mecbur kaldık. Şimdi evimizin çocukları gibi oldular. Onları çok seviyoruz" diye konuştu.