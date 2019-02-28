Gazi Mertcan’ın mutlu günü

BUGÜN NELER OLDU

Temmuz'da babası Ümit Güder şehadete yürürken, annesi Türkan Güder ile birlikte gazi olan Mertcan Güder, dünya evine girmek için ilk adımı attı. Mertcan Güder'i kız isteme merasiminde, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz yalnız bırakmadı. Güder ailesi, darbe girişimi sırasında 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken, 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'da direnişin sembol ailelerinden oldu. Üs önünde darbeci hainler tarafından açılan ateş sonucu baba Ümit şehit olurken, eşi Türkan ve oğlu Mertcan Güder ise gazilik mertebesine ulaşmıştı.Mertcan Güder ve ailesi, Buse Akdoğan'ı ailesinden istedi. Güder'i, kız isteme merasiminde, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz da yalnız bırakmadı. Mertcan ve Buse'nin söz yüzüklerini Başkan Ertürk ve Başkan adayı Oğuz beraber taktı.