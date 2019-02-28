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Gücü taraftarı!

Ankaragücü, kalan 11 haftada evinde yapacağı beş maçtaki taraftar desteğine güveniyor

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Gücü taraftarı!
Eryaman Stadı'nda oynadığı son iki maçta Kasımpaşa'yı 3-0, Erzurumspor'u da uzatmalarda 2-1 yenen Ankaragücü, kalan haftalarda taraftarına güveniyor. Ligin ilk yarısında iç sahadaki önemli maçlarının büyük bölümünü Ankara dışında oynamak zorunda olan sarı-lacivertliler yeniden taraftarıyla bütünleşmenin mutluluğunu yaşıyor. Teknik heyet ve futbolcular, 90 dakika kendilerini destekleyen taraftarın gücüyle artık evlerinde kolay kolay kayıp yaşamayacaklarına inanıyor. Süper Lig'de kalan 11 haftanın 5'ini evinde oynayacak olan Ankaragücü, bu maçlardan iyi sonuçla ayrılıp çıkışını sürdüreceğine inanıyor.
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Gücü taraftarı!
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