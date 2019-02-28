Gücü taraftarı!

BUGÜN NELER OLDU

Eryaman Stadı'nda oynadığı son iki maçta Kasımpaşa'yı 3-0, Erzurumspor'u da uzatmalarda 2-1 yenen Ankaragücü, kalan haftalarda taraftarına güveniyor.sarı-lacivertliler yeniden taraftarıyla bütünleşmenin mutluluğunu yaşıyor. Teknik heyet ve futbolcular, 90 dakika kendilerini destekleyen taraftarın gücüyle artık evlerinde kolay kolay kayıp yaşamayacaklarına inanıyor.