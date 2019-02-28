Hocalı Katliamı unutulmadı

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Türkiye'de, Hocalı Katliamı anısına ilk olma özelliği taşıyan ve Keçiören'de bulunan anıtın yanında düzenlenen anma programı Türkiye'de ve Azerbaycan'da vatan savunması için şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunulması ve ardından da iki devletin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Tarihe utanç olarak geçen bir acının yıldönümü vesilesiyle bir aradayız diyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Kardeşlerimizin acılarına ortak olmak ve bundan tam 27 yıl önce yaşanan Hocalı Katliamı'nı unutturmamak için her yıl anma programı düzenliyoruz. İnsanlığa karşı, İslam dünyasına karşı 20. yüzyılda pek çok soykırım yaşandı ve maalesef yaşanmaya da devam ediyor. Bizim için Türkiye de vatan, Azerbaycan da vatan. O vatan güçlü olmazsa Türkiye güçlü olamaz. Biz güçlü olamazsak kardeş Azerbaycan güçlü olamaz" dedi.Başkan Ak, "Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı kasabasında 1992'de Ermeniler tarafından katledilen şehitlerimizin acısı 27 yıldır içimizi yakıyor" dedi. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Ermeniler tarafından özellikle 1915-1919 yılları arasında Türklere yöneltilen düşmanca tavırları hatırlatarak, "Katliamlar Ermeni mezaliminin en büyük marifetidir. Ermenilerin düşmanca tavırlarını tüm dünyaya duyurmak bizim asli görevlerimizden biridir" diye konuştu.Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim de Hocalı Katliamı anısına düzenlenen program için Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkür etti. Hocalı Katliamı'na şahitlik eden Mehmet Nagiyev isimli Azerbaycanlı vatandaşın yaşanan olaylara ilişkin paylaştığı anekdotlar katılımcılara duygulu anlar yaşatırken, bu durum tarih bilincinin artırılması için genç kuşaklara tarihin iyi anlatılması gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Hocalı Katliamı anısına yapılan anıta karanfil bırakıldı.