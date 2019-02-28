Kanserle mücadele eden oğlunun adına dernek kurdu

BUGÜN NELER OLDU

BILIŞIM sektöründe kurumsal danışmanlık ve proje yönetimi yapan Ahmet Karaoğlan, 2 yıldır beyin tümörü hastalığı ile mücadele eden oğlu Ahmetcan (10) adına dernek kurdu. Ahmet Karaoğlan 'Ahmetcan Beyin Tümörü ile Mücadele Derneği' ile hem oğlu hem de aynı rahatsızlığı bulunan çocukların hastalıkla mücadelelerine destek oluyor.Oğlu adına kurduğu derneğin simgesinin de Ahmetcan'ın resmi olduğunu anlatan Ahmet Karaoğlan, "Beyin tümörü ile ilgili farkındalık çalışmaları ve toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Farklı derneklerle bir araya geliyoruz. Yardım ve destek çalışmalarımız var. Biz Türkiye'nin ilk ve tek beyin tümörü derneğiyiz. Dünyada 20- 26 Ekim Beyin Tümörü Farkındalık Haftası etkinlikleri yapıldı. Ülkemizde kimsenin böyle bir haftanın varlığından haberi yok. Bundan sonra elimizden geldiğince farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. Ahmetcan bizim onursal başkanımız" diye konuştu.