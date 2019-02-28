Kitapta KDV kârı 108 TL yerine 100 TL

BUGÜN NELER OLDU

RESMI Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre artık basılı kitap ve süreli yayınlardan KDV alınmayacak. Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ünal Şimşek, Başkanvekili Müslüm Küçükarzuman KDV'nin kaldırılmasından dolayı yetkililere teşekkür etti. Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ünal Şimşek, "50 TL'lik kitap yüzde 8 KDV'yle 54 TL anlamına geliyor. 54 TL'lik kitap şuan KDV'siz 50 TL. Bir veli alacağı kitaplara 108 TL yerine 100 TL verecek çünkü katma değer kalkmış olacak. O anlamda bu düzenleme hükümetin başarılı bir çalışmasıdır. Aynı şey kırtasiye ürünleri içinde geçerli olmalı" diye konuştu. Üniversite sınavlarına hazırlanan Salih Kâhya ve Talat Güllü KDV'nin kaldırılmasını sevinçle karşılayanlardan. Salih Kâhya, " Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Soru bankası kitapları alıyorum. Öğrenci olduğumuz için ihtiyaçlarımız gereğinden fazla. 4 TL 4 TL. Hükümetimize çok teşekkür ederim. Diğer kırtasiye malzemelerinede de aynı uygulamanın olmasını isterim" dedi.