Koltuk kavgası

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'dekala zirve yarışı ateşalmış durumda. 24. hafta hemzirve ile alt sıraların kapışması açısındanönemli hem de tepedekilerinrakiplerini geride bırakıp,puan farkıyla liderliği ele geçirmesiiçin büyük önem taşıyor.cumartesi günüGazişehir Gaziantep'i konuk edecek.üstsıraları hedefleyen rakibi karşısındayenilmezlik serisini sürdürmekistiyor. Averajla ikinci sıradayer alan Abalı Denizlispor ise aynıgün puan cetvelinin 17. sırasındayer alan Elazığspor'a konuk olacak.Osmanlı karşısında 14 maçlıkyenilmezlik serisi biten Ege temsilcisi,rakibini yenip hem zirve iddiasınıkorumak hem de yeni bir serininstartını vermek amacında.İkinci yarıya kötü bir başlangıç yapan ancakKırmızı-siyahlılar, 21 puanla puan cetvelinin 16. sırasında yer alan Afjet Afyonspor deplasmanında galibiyet arayacak.