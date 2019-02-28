Koltuk kavgası

Spor Toto 1. Lig'de bitime 11 hafta
kala zirve yarışı ateş
almış durumda. 24. hafta hem
zirve ile alt sıraların kapışması açısından
önemli hem de tepedekilerin
rakiplerini geride bırakıp,
puan farkıyla liderliği ele geçirmesi
için büyük önem taşıyor. Geçen hafta Denizlispor'u yenerek averajla liderlik koltuğuna oturan Osmanlıspor,
cumartesi günü
Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. 12 maçtır yenilmeyen, son 11 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Başkent'in mor-sarılıları,
üst
sıraları hedefleyen rakibi karşısında
yenilmezlik serisini sürdürmek
istiyor. Averajla ikinci sırada
yer alan Abalı Denizlispor ise aynı
gün puan cetvelinin 17. sırasında
yer alan Elazığspor'a konuk olacak.
Osmanlı karşısında 14 maçlık
yenilmezlik serisi biten Ege temsilcisi,
rakibini yenip hem zirve iddiasını
korumak hem de yeni bir serinin
startını vermek amacında.
G.BİRLİĞİ PAZAR GÜNÜ SAHADA
İkinci yarıya kötü bir başlangıç yapan ancak Elazığ ve Ümraniye galibiyetleriyle moral bulup, çıkışa geçen Gençlerbirliği, rakiplerinden bir gün sonra sahaya çıkacak.
Kırmızı-siyahlılar, 21 puanla puan cetvelinin 16. sırasında yer alan Afjet Afyonspor deplasmanında galibiyet arayacak. Afyon temsilcisi ligin ikinci yarısında oynadığı 6 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 yenilgi bir de galibiyet aldı.