Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Koltuk kavgası

Koltuk kavgası

Averajla liderlik koltuğunda oturan OSMANLISPOR; üst sıraları hedefleyen Gazişehir’i konuk edecek. Üçüncü sıradaki GENÇLERBIRLIĞI kümede kalma mücadelesi veren Afyon’a konuk. İki ekibinin arasında kalan de düşmemeye oynayan Elazığ’la karşılaşacak

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Koltuk kavgası
Spor Toto 1. Lig'de bitime 11 hafta kala zirve yarışı ateş almış durumda. 24. hafta hem zirve ile alt sıraların kapışması açısından önemli hem de tepedekilerin rakiplerini geride bırakıp, puan farkıyla liderliği ele geçirmesi için büyük önem taşıyor. Geçen hafta Denizlispor'u yenerek averajla liderlik koltuğuna oturan Osmanlıspor, cumartesi günü Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. 12 maçtır yenilmeyen, son 11 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Başkent'in mor-sarılıları, üst sıraları hedefleyen rakibi karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Averajla ikinci sırada yer alan Abalı Denizlispor ise aynı gün puan cetvelinin 17. sırasında yer alan Elazığspor'a konuk olacak. Osmanlı karşısında 14 maçlık yenilmezlik serisi biten Ege temsilcisi, rakibini yenip hem zirve iddiasını korumak hem de yeni bir serinin startını vermek amacında.

G.BİRLİĞİ PAZAR GÜNÜ SAHADA
İkinci yarıya kötü bir başlangıç yapan ancak Elazığ ve Ümraniye galibiyetleriyle moral bulup, çıkışa geçen Gençlerbirliği, rakiplerinden bir gün sonra sahaya çıkacak. Kırmızı-siyahlılar, 21 puanla puan cetvelinin 16. sırasında yer alan Afjet Afyonspor deplasmanında galibiyet arayacak. Afyon temsilcisi ligin ikinci yarısında oynadığı 6 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 yenilgi bir de galibiyet aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Koltuk kavgası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN