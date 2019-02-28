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Tanzimde ilk gün 23 ton bakliyat satıldı

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Tanzimde ilk gün 23 ton bakliyat satıldı
ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan tanzim satış noktalarında 12 ton nohut, 11 ton yeşil mercimek ve 19 ton elmanın satıldığı belirtildi. Ankara'da 30 noktadaki tanzim satış noktalarında dünden itibaren elma ve bakliyat ürünleri de yer aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden temin edilen, nohut, yeşil mercimek ve elma satışa sunuldu. Vatandaşların ilgi gösterdi tanzim noktalarında, 2'şer kilogramlık paketler halindeki nohut 11 TL, elmanın kilogramı ise 3 liradan satıldı. Belediye yetkileri, ilk günkü satış rakamları ile ilgili bilgi verdi.
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Tanzimde ilk gün 23 ton bakliyat satıldı
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