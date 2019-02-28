TSYD Ankara ile İLEF el ele verdi

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TÜRKIYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) arasında iş birliği protokolü imzalandı.imza töreni, Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'ndeki İletişim Fakültesinde gerçekleştirildi., "Ankara'da birtakım etkinliklere öğrencileri göndererek onların eğitimlerindeki pratik ihtiyaçlarını giderebilmek konusunda arzumuz vardı. TSYD Ankara Şubesi, bize destek verdi. Böylece protokol imzaladık. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.