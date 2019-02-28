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TSYD ile İLEF el ele verdi

Giriş Tarihi: 28.2.2019
TSYD Ankara ile İLEF el ele verdi
TÜRKIYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Öğrencilerin Ankara'daki sportif etkinliklerde görev alarak deneyim kazanmalarının hedeflendiği protokolün imza töreni, Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'ndeki İletişim Fakültesinde gerçekleştirildi. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, "Ankara'da birtakım etkinliklere öğrencileri göndererek onların eğitimlerindeki pratik ihtiyaçlarını giderebilmek konusunda arzumuz vardı. TSYD Ankara Şubesi, bize destek verdi. Böylece protokol imzaladık. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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TSYD Ankara ile İLEF el ele verdi
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