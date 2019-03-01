A.GÜCÜ kritik sınavda

Spor Toto Süper Lig'de son üç haftada aldığı iki galibiyet ve 1 beraberlikte puanı 27'ye yükselen Ankaragücü, bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, rakibini yenerek, tehlikeli bölgeden biraz daha uzaklaşmak istiyor.
Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabaka beIN SPORTS1'den naklen ekrana gelecek. Karşılaşmanın hakemi ise Koray Gençerler.
Ankaragücü yönetimi, takımı ve teknik heyeti zorlu mücadele öncesi yemekte bir araya geldi.
OYUNCULARDAN GALİBİYET SÖZÜ
Burada oyuncularına yönelik konuşma yapan Başkan Mehmet Yiğiner, son haftalarda sergilenen oyunun kalitesine dikkat çekerek "Umarım böyle devam eder. Bu hafta Antalyaspor ile deplasmanda kritik bir karşılaşma oynayacağız. Benim, yönetim kurulumuzun, teknik heyetimizin ve taraftarımızın beklentisi bu mücadeleden de iyi bir sonuçla ayrılarak çıkışımızı sürdürmek. Umarım iyi bir oyun ve iyi bir skorla haftayı noktalarız. Hepinize güveniyorum"
dedi. Sarı-lacivertli futbolcular da başkan Yiğiner'e galibiyet sözü verdi.