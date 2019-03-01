A.GÜCÜ kritik sınavda

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de son üç haftada aldığı iki galibiyet ve 1 beraberlikte puanı 27'ye yükselen Ankaragücü, bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.Antalya Stadyumu'ndaAnkaragücü yönetimi, takımı ve teknik heyeti zorlu mücadele öncesi yemekte bir araya geldi.Burada oyuncularına yönelik konuşma yapan Başkan Mehmet Yiğiner, son haftalarda sergilenen oyunun kalitesine dikkat çekerekdedi. Sarı-lacivertli futbolcular da başkan Yiğiner'e galibiyet sözü verdi.