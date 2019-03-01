Ankara üstü örtülü bir hazine

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ANKARA Ticaret Odası'nın (ATO) 28. Dönem 11. Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. ATO Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki de katıldı. Özhaseki, toplantıda Ankara'da yapılacak projeleri, şehirlere nasıl bakılması gerektiğini, şehircilik ve yönetim anlayışını anlattı. Özhaseki öncelikli hedefinin fuar alanını bitirmek ve raylı sistem oluşturmak olduğunu söyledi.Ankara'nın üstü örtülü bir hazine olduğunu söyleyen Özhaseki, bu örtünün kaldırılması gerektiğini ifade etti. Özhaseki, "Bu tozun bir silkelenmesi lazım. Her alanda küçük dokunuşlar yapmak gerekiyor. Bu örtüyü Ankara'nın üzerinden kaldırmamız lazım. Bunu yaptığımız zaman başkent olur. Her alanda baş mıyız? Kültür, sanat, turizm, sporda birinci değiliz. Şehirlerarası rekabetin hızla yaşandığı bir çağdayız. Başkentler arası devasa bir rekabet var. Eldeki kıt kaynaklardan herkes maksimum pay alabilmek adına yarışıyor. Böyle bir ortamda başkent olarak biz bu yarışta ortalarda bile değiliz, gerilerdeyiz. Yapacağımız çok iş var. Bunu yapabilecek gücümüz var. Elbet projelerimizde hazırladık" diye konuştu."Ankara'yı hep birlikte konuşmalıyız" diyen Özhaseki, "Bir araya gelme kültürünü ne yazık ki inşa edememişiz. Beraber olmalıyız. Ankara'yı hep birlikte konuşmalıyız ve önceliklerimizi de birlikte belirlemeliyiz. Beraber olmak, istişare etmek başladığı zaman ben inanıyorum ki cenabı Allah bereketini verecektir" dedi. Kültür yolu projesi hazırladık diyen Özhaseki, "Üstü tozlanmış bir hazine var ama kıymet bilemiyoruz" diye konuştu. Vuslat AY / SABAH