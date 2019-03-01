Ayşe Opereti ‘perde’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

MUHLIS Sebahattin'in 1920'lerde kaleme aldığı, prömiyeri 1929'da Samsun'da yapılan eser, 90 yıl sonra Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçılarınca Opera Sahnesi'nde sergilendi. Romantik bir aşk hikâyesini köy-şehir senteziyle anlatan eserde, geleneksel dans figürlerinin yanı sıra çarliston, tango ve vals gibi dönemin popüler danslarına da yer verildi. Rejisörlüğünü Yunus Emre Bozdoğan'ın, koreografisini Deniz Alp'in yaptığı eserde, koroyu Giampaolo Vessella, orkestrayı ise Murat Cem Orhan yönetti. "Ahmet" rolüne Şenol Talınlı, "Ayşe" rolüne ise Tuba Mankal Dekak'ın hayat verdiği eserde, diğer başrolleri Selva Erdener, Ezgi Karakaya, Emrah Sözer, Bülent Ateşoğlu ve Yiğitcan Tatlıoğlu paylaştı