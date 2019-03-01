Boyd: Türkiye benim için doğru seçim

BUGÜN NELER OLDU

ANKARAGÜCÜ'NÜN yeni Zellandalı futbolcusu Tyler Boyd, ligde ilk golünü atmanın sevincini yaşayor. 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye daha önce 2013 yılında geldiğini hatırlatarak, "Burası hakkında detaylı bilgiye sahibim. Süper Lig'deki futbol stili ve tarzı bana uygun. Birkaç haftadır Ankaragücü'ndeyim. İlk maça çıktığımda taraftardan gördüğüm ilgi beni şaşırttı. Öncelikle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftarlardan aldığımız güç bize inanılmaz yardımcı oluyor. Umarım bizi böyle desteklemeye devam ederler. Biz de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.