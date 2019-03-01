Böyle bir çıkış beklemiyorduk “Yakaladığımız 10 maçlık galibiyet serisi takıma ve teknik heyete motivasyon sağladı. Göreve geldiğimizde bizim öncelikli hedefimiz play-off oynamaktı. Gerçekten çok çalıştık. Başarımızdaki en önemli etken antrenman sistemi”

"Yakaladığımız 10 maçlık galibiyet serisi, oyunculara ve teknik heyete motivasyon sağladı. Açık söylemek gerekirse takımın başına geçtiğimizde böyle bir çıkışı biz de beklemiyorduk. Öncelikli hedefimiz, üst lige çıkmak için playoff oynamaktı. Gerçekten çok çalıştık. Oyuncularımın da yardımları çok oldu" ifadelerini kullandı. Başarıdaki en önemli etkenin antrenman sistemi olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı açıklamalarına şöyle devam etti:



KARCEMARSKAS KALİTESİNİ GÖSTERDİ

"Osmanlıspor, sezon başında bir takım sorunlar yaşamış ve kötü sonuçlar almış bir takımdı. Biz gelir gelmez bu sorunları çözdük. Oyuncuların konsantrasyonlarını direkt olarak saha içine vermelerini sağladık. Bununla beraber antrenman sistemimizi takımımıza entegre etmeye çalıştık. Bu süreçte oyuncularımın isteği, coşkusu çok önemliydi. Biz takım oyunu oynuyoruz. Bunun sonucunu da ligde aldığımız puanlarla gösteriyoruz." Başkent ekibinin yakaladığı başarıda önemli pay sahibi olan 35 yaşındaki kaleci Karcemarskas'a da değinen Özköylü, "Kulübe geldiğimde ilk konuştuğum oyuncuydu. Ona ihtiyacımız olduğunu söyledim. O da performansıyla ne kadar iyi bir kaleci olduğunu gösterdi" dedi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU 14 haftadır yenilmeyen Denizlispor'u mağlup ederek averajla liderlik koltuğuna kurulan Osmanlıspor'da keyifler yerinde. Aldıkları sonucun çok önemli olduğuna dikkat çeken teknik direktör Osman Özköylü,ifadelerini kullandı. Başarıdaki en önemli etkenin antrenman sistemi olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı açıklamalarına şöyle devam etti:Başkent ekibininyakaladığı başarıda önemlipay sahibi olan 35 yaşındakikaleci Karcemarskas'a dadeğinen Özköylü, "dedi.