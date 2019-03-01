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Çocuklar Anatolium’da ile eğlendi

Giriş Tarihi: 1.3.2019
Çocuklar Anatolium’da Niloya ile eğlendi
ANATOLIUM AVM, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakteri Niloya'yı miniklerle buluşturdu. Çocukların her bölümünü heyecanla takip ettiği çizgi filmde, bir köyde dünyaya gelen ve mutlu bir kız çocuğu olan Niloya'nın başından geçen maceraları, arkadaşlığı, doğayı keşfettiği her bir anı farklı sürprizler içinde geçiyor. Etkileyici sahne dekoru ve renkli kostümleri ile 23-24 Şubat'ta Arkadaşı Tospik ile ziyaretçilerinin karşısına çıkan Niloya, çocuklar ile birlikte hem şarkılarını seslendirdi hem de eğitici hikâyeleri ile miniklere unutamayacakları bir hafta sonu yaşattı.
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Çocuklar Anatolium’da Niloya ile eğlendi
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