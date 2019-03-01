Doktor tacizi yargıya taşındı

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3 Temmuz 2018'de bebeğini muayeneye götüren talihsiz anne kendi aile hekimi izinli olduğu için Derya Ç., isimli doktora gönderildi. Doktorun bebeğin sırtını dinlerken elle tacizde bulunduğunu iddia eden anne H.Ş., "Önce yanlış anladığımı düşündüm böyle bir şeye ihtimal veremedim. Doktorun tacizi devam etti muayene sırsında çok yakın temas halindeydi. Elimi omuzlarımı ve göğsüme dokunmaya çalıştı aynı hareketi ikinci kez yapmaya çalıştı. Muayene sonrası donakaldım bir şey diyemedim ve odadan çıktım. Bebeğimi kapıda bekleyen eşime verdim. Koridorda bir süre ağladım, bizimle sürekli ilgilenen Nuran hemşirenin yanına giderek ağlayarak olayı anlattım tepki vermedi. Böyle bir olayın daha önce de yaşanıp yaşanmadığını sorduğumda da cevap vermeyince daha önce de bu tür olaylar yaşandığını düşündüm" dedi.Yaşadığı taciz olayını önce eşinden saklayan talihsiz kadın olayın açığa çıkarılması için durumu Sağlık Bakanlığı'na ve yargıya iletti. Tacizi eşine ağlayarak anlatan H.Ş., "Olay anında donup kaldım ve eşimin büyük tepki vermesinden korktum evde eşim neden ağladığımı sordu. Kızımın hastalığından dolayı ağladığımı düşünmüş. Neden bana anlatmadın kapıdaydım dediğinde ona da aynı şekilde donup kaldığımı söyledim. Derhal şikâyette bulunduk. Bu olayın peşini bırakmayacağım, benim gibi tacize maruz kalan hasta ya da hasta yakını varsa sesini duyursun bu çirkin olayların üstü kapanmasın" diye konuştu.HAKKINDA tacizden dava açılan doktor Derya Ç., ise suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde olayı inkâr eden Doktor, "Muayene sırasında çocuğu yanağından öptüm çocuğun sırtı annesine dönüktü genellikle bu şekilde rutin muayene yaparım. Çocuğun üstünü sıyırırken annesinin eline elim çarpmış olabilir. Annenin elini kesinlikle okşamadım. Mesleğim boyunca böyle bir suçlama ile ilk kez karşılaşıyorum. Neden şikâyette bulundular anlamadım. Üstüme atılan suçlamaları kabullenmiyorum" diyerek savunma yaptı.AVUKAT Muhammed Bayram, "Çok vahim bir olay ile karşı karşıyayız. Olayın mağduru müvekkilim bir anne. Doktor hakkında şikâyetimiz üzerine savcılık soruşturma başlattı. Kendisine verilen kamu görevinin başka amaçlarla kullanan şahısın doktorluk görevine de ihanet ettiğini düşünüyoruz. Bu olay sadece müvekkilin başına gelmediğini söz konusu aile sağlık merkezine muayeneye gelen birçok hastaya bu doktor tarafından aynı eylemlerin yapıldığı kanaatindeyiz. Müvekkilime karşı yapılan söz konusu eylemin hukuki sürecini sonuna kadar takip edeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.