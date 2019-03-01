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’cü zehir taciri yolda yakalandı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019
FETÖ’cü zehir taciri yolda yakalandı
ANKARA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Ankara'ya 2 otomobille uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlendi. Ekipler, Ankara girişindeki Akıncılar Gişeler bölgesinde trafik önlemi aldı. Belirlenen otomobiller, ekipler tarafından durduruldu. Sürücüler, M. Y. ile D. B. gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda ise, ön bölmelere 23 paket şeklinde saklanmış 3 kilogram 555 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan D. B.'nin daha önce Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli olduğu ve FETÖ'den ihraç edildiği tespit edildi.
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FETÖ’cü zehir taciri yolda yakalandı
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