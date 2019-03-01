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Gençlerbirliği süper olsun

Giriş Tarihi: 1.3.2019
Gençlerbirliği süper olsun
OSMANLISPOR'UN tecrübeli oyuncusu Burhan Eşer, "Sizinle birlikte kimin Süper Lig'e yükselmesini istiyorsun?" sorusuna "Gençlerbirliği" cevabını verdi. Osmanlıspor'un 34 yaşındaki orta sahası Burhan Eşer, iki yıldır 1. Lig'de oynadığını ve şampiyonluk yaşadığını belirterek, başarılı performanslarını sürdürerek Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi. Son haftalarda güzel bir gidişatlarının olduğunu vurgulayan Burhan, "14 maçtır mağlup olmayan Denizlispor'u deplasmanda yendik. Şu an ligde aynı puanda, zirveye oynayan 3 takım var. Diğer iki rakibimiz olan Gençlerbirliği ve Denizlispor'u deplasmanda yenerek avantaj sağladık" dedi. Burhan Eşer, 'Sizden sonra Süper Lig'e hangi takımın çıkmasını istersiniz?' sorusuna ise "Daha önce İlhan Cavcav döneminde formasını giydiğim Gençlerbirliği takımının çıkmasını isterim. Önce biz garantileyelim çıkalım, sonra Gençlerbirliği'nin çıkması güzel olur" cevabını verdi.
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Gençlerbirliği süper olsun
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