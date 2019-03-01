Gençlerbirliği süper olsun

BUGÜN NELER OLDU

tecrübeli oyuncususorusunacevabını verdi. Osmanlıspor'un 34 yaşındaki orta sahası Burhan Eşer,belirterek,başarılıperformanslarınısürdürerekSüperLig'eçıkmak istediklerini söyledi. Son haftalardagüzel bir gidişatlarının olduğunuvurgulayan Burhan,dedi. Burhan Eşer, 'Sizden sonraSüper Lig'e hangi takımın çıkmasınıistersiniz?' sorusuna isecevabını verdi.