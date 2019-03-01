Gençlerbirliği süper olsun

OSMANLISPOR'UN
tecrübeli oyuncusu Burhan Eşer
, "Sizinle birlikte kimin Süper Lig'e yükselmesini istiyorsun?"
sorusuna "Gençlerbirliği"
cevabını verdi. Osmanlıspor'un 34 yaşındaki orta sahası Burhan Eşer, iki yıldır 1. Lig'de oynadığını ve şampiyonluk yaşadığını
belirterek,
başarılı
performanslarını
sürdürerek
Süper
Lig'e
çıkmak istediklerini söyledi. Son haftalarda
güzel bir gidişatlarının olduğunu
vurgulayan Burhan, "14 maçtır mağlup olmayan Denizlispor'u deplasmanda yendik. Şu an ligde aynı puanda, zirveye oynayan 3 takım var. Diğer iki rakibimiz olan Gençlerbirliği ve Denizlispor'u deplasmanda yenerek avantaj sağladık"
dedi. Burhan Eşer, 'Sizden sonra
Süper Lig'e hangi takımın çıkmasını
istersiniz?' sorusuna ise "Daha önce İlhan Cavcav döneminde formasını giydiğim Gençlerbirliği takımının çıkmasını isterim. Önce biz garantileyelim çıkalım, sonra Gençlerbirliği'nin çıkması güzel olur"
cevabını verdi.