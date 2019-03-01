Kemendi çetesi perde operasyonuyla çökertildi

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA polisi nefes kesen perdeleme operasyonu ile Türkiye çapında dolandırıcılıkta nam salmış kemendi (uzakta bulunan herhangi bir nesneyi yakalayıp çekmek için üzerine atılan ucu ilmekli uzunca ip) grubu olarak bilinen çeteyi çökertti. Operasyonda 13 şüpheli şahıstan 11'i Ankara'da tespit edilen 6 farklı adreste yakalandı.Yankesiciliği meslek haline getiren örgüt üyeleri küçük yaştan itibaren bu işin nasıl yapıldığını örgüt lideri olan ve kendi aralarında "Nine" diye andıkları G.K.'den öğrendiklerini ve örgüt üyeleriyle beraber planlı bir şekilde organize olarak yaptıkları ortaya çıktı. Örgüt üyeleri otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan birisini gözüne kestirip otobüs geldiği esnada vatandaşı sıkıştırarak çembere alıyor 2 şahıs perdeleme yapıyor bu esnada örgüt üyesinden birisi vatandaşın cebinden parayı telefonu ve ziynet eşyalarını alıyor daha sonra otobüse binmeden ayrılıyorlardı. Örgüt üyelerinin benzer şekilde toplamda 21 olay gerçekleştirdiği ve suç işlerken kameralarda tanınmamak için şapka, bere, eşarp ve başörtüsü taktıkları belirlendi.Ankara Yandol Büro Amirliği ekiplerince 3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan örgütün şifreleri deşifre oldu. Çete üyeleri telefon görüşmelerinde şifreli konuşarak polisten "Amcalar" diye bahsettikleri ve kendi aralarında toplanıp işe çıkalım amcalar geliyor diye konuştukları ortaya çıktı. Örgüt lideri 65 yaşındaki G.K. yankesicilik polislerine "Siz hala emekli olmadınız mı?" diye söylendi. Polisler de biz emekli olmadık fakat bu dosyayla seni emekli ederiz şeklinde cevap verdi. Suçlamaları kabullenmeyen zanlılar polise vicdansız diye bağırdı. Polis, 23 ayrı nitelikli yankesicilik olayını aydınlattı. Yakalanan 13 şahıs ile aralarında 3'ü suça sürüklenen çocuk olan şüphelilerin 9'u tutuklanarak ceza evine gönderildi.