Seçim maratonu terzide de devam ediyor

MUSTAFA Batak, seçimin yaklaşmasıyla birlikte yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi. Batak, "Mesai saatlerini arttırdık. Yerel seçimler yaklaştığı için belediye başkanlarımız özellikle bizi tercih ediyor. Beyaz ve mavi renkte özellikle tercih ediyorlar. Normalde sabah 8 akşam 8 çalışırken şu an sabah 8 akşam 11 çalışıyoruz" dedi. Batak, "Şu an Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yoğun oldukları için çok gömlek diktiriyor. Devlet Bahçeli de öyle. Her gün üç tane gömlek diktiriyorlar. Milletvekilleri de baya yoğunlaştı gömlek diktirmede. Beyaz, mavi, kareli hemen hemen hepsinden tercih ediyorlar. Günlük 70 ile 80 arası gömlek dikme kapasitemiz var. Kişiye özel dikim yapıyoruz" diye konuştu."Cumhurbaşkanımız açık İtalyan yakayı seviyor" diyen Batak, "Başkanımız çizgili, kareli hepsinden giyiyor. Devlet Bahçeli kapalı sivri yakayı tercih ediyor. Kışın kışlık ekose gömlek yazın beyaz mavi ya da pamuklu kumaşlı tercih ediyorlar. Bahçeli, hep beyaz giyiyor, başka tercihi yok. 2 ayda bir 15 adet gömlek diktiriyor. Kendiler yakasının içine Devlet Bahçeli, göğsüne DB yazdırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise koluna RTE yazdırıyor. O yüzden her çeşit ve her rengi giyiyor" dedi.