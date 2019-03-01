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Şubat doğumlu personellere sürprizi

Giriş Tarihi: 1.3.2019
Şubat doğumlu personellere doğum günü sürprizi
KEÇIÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak, Şubat ayında doğan belediye personellerinin doğum gününü kutlayarak, gelenek haline gelen kutlama faaliyeti kapsamında personellerle buluştu. En genç personellerden Mahmut Semiz-Nihal Uyanık, en yaşlı personellerden Hasan Küçük-Yeter Dündar ve en çok hizmet veren personellerden Mehmet Demirel ile pasta kesen Ak; birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Doğum günü etkinliğinde Ak'la pasta kesen personeller sürpriz doğum günü için teşekkürlerini iletti. Başkan Ak, doğum günü programında personellere hediyelerini verdi.
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Şubat doğumlu personellere doğum günü sürprizi
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