Ticaret Bakanlığı Kamu Ligi’ne hazır

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 2019 Kamu Ligi'ne başarılı bir giriş yapmak isteyen Ticaret Bakanlığı Futbol Takımı, hazırlıklarını Anıttepe Futbol Sahası'nda antrenörler Eren Sevencan ve Özer Akın önderliğinde sürdürüyor. Takımdaki arkadaşlık ve neşeli hava ise tüm futbolcuların moralini üst seviyelerde tutuyor. İlk etap çalışmalarını Anıttepe Futbol Sahası'nda gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Futbol Takımı ligde başarılı bir performans çizmek için iddialı. Antrenörler Sevencan ve Akın, "Elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağız. Bakanlığımızı sportmence en güzel şekilde temsil edeceğiz. Genç, dinamik bir yapıya sahip olan kurum personelimizle başarılı bir lig geçireceğimizi inanıyorum " dedi.