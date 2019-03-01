Yediden yetmişe Millet Kıraathanesi

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Millet Kıraathaneleri'nin ilk etapta Etimesgut, Keçiören ve Etlik olmak üzere 3 adreste hizmete girdiğini açıkladı. Başkan Tuna, Millet Kıraathaneleri'nin Kuşcağız, Osmanlı ve Elvankent Aile Yaşam Merkezleri'nin içinde hizmet vermeye başladığını ve haftanın 7 günü açık olacağını söyledi. Millet Kıraathaneleri'nin en büyük işlevinin kitap okuma alışkanlığı kazandırması olduğunu da vurgulayan Başkan Tuna, Millet Kıraathaneleri'nin 24 saat açık olduğunu söyledi.Güvenli ve huzurlu bir ortam.Özlenen o ilmi, kültürel ve sanatsal sohbetlere de ev sahipliği yapacak2 sesli ve çoklu çalışma ortamları oluşturduk. Öğrencilerin ya da projeleri olan grupların birlikte oturup bu projelerini konuşabilecekleri 2 ayrı odadan oluşan mekânlar hazırladı. Grup sınıfları ve kütüphane herkese açık olacak.Ücretsiz internet.Bilgisayar, günlük gazeteler ile süreli yayınların yer alacak.Gençler ücretsiz matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri alabilecek.Çorba, Halk Ekmek ürünü Şampiyon Ekmek, kek, simit, poğaça, çay ve su ikramları olacak.sonra buraya gelen ve ders çalıştığını anlatan Yusuf Eren Çalımlı, "Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Millet Kıraathanesi'nin kütüphane ortamı ders çalışmaya elverişli olduğu için burayı tercih ettim. Bireysel olarak çalışabileceğimiz gibi toplu çalışabileceğimiz ortamlar da bulunuyor. Sinevizyondan da dersleri takip edebiliyoruz. Hizmetler için teşekkür ederiz" dedi.hizmetten son derece memnun olduğunu ifade eden İbrahim Yıldız da "Kardeşimle birlikte geldik, o ders çalışmak için geldi. Ben de kitap okumak için geldim. Bugün ilk kez geldim ama devamlı gelmeyi düşünüyorum. Mekân olarak da oldukça nezih bir yer" dedi. Millet Kıraathanelerinin sayısının artırılmasını isteyen Zeynep Gebeş de düşüncelerini, "İlk kez geliyorum. Çocuğumu getirmiştim ama vaktimi değerlendirmek için kitap okumak istedim. İlgimi çeken değişik kitaplar da var burada. Çok beğendim" sözleriyle dile getirdi.