Yenimahalle kupaya koşuyor

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KADINLAR Hentbol Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aksaray Belediyespor'u 36-24 yenen Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol A Takımı, gözünü 16 Mart'ta Aksaray'da oynanacak rövanş maçına çevirdi. Çeyrek finalin ilk ayağında hücumda ve savunmada iyi bir performans gösteren mavi-beyazlı ekip, kupayı Yenimahalle'ye getirmekte kararlı. Maça Juliia, Anastasia, Ceren, Andrea, Ceylan, Beyza ve İsabelle yedilisiyle başlayan Yenimahalle Belediyesi, Ankara'da yapılan müsabakada maçın başından sonuna kadar rakibine göz açtırmadı. Aksaray'a 12 puan fark atan mavi-beyazlı ekibin en skorer ismi de attığı 8 golle Beyza oldu. Başarılı oyuncuyu 6'şar golle Andrea Beleska ve Ceylan, 5 golle Juliia, 4'er golle Anastasia ve Ceren, 3 golle de Bilge takip etti.