17’nci kattan düşen inşaat işçisi öldü

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ÇANKAYA'DA 30 katlı binanı inşaatında çalışan Kenan Boztaş, 17'nci kattaki iskeleden düşerek yaşamını yitirdi. Olay, Büyükesat Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. 30 katlı apartmanın inşaatında çalışan sıvacı Kenan Boztaş, 17'nci katta dış kısımdaki iskelede sıva yaparken binaya geçmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Boztaş, düştü. Evli ve 3 çocuk babası Boztaş'ı yerde haraketsiz halde gören diğer inşaat işçileri durumu polislere bildirdi. Boztaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Acı haberi alan yakınları olay yerine akın etti. Boztaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp morgunu kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.