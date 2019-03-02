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Başkent köşe bucak temizleniyor

Giriş Tarihi: 2.3.2019
Başkent köşe bucak temizleniyor
BAŞKENTLILERIN sağlıklı, temiz ve estetik bir kent yaşamı sürdürebilmesi için çalışmalarına büyük bir titizlikle devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, sadece merkezde değil taşra ilçelere de temizlik desteği sağlıyor. Ankara'nın cadde, bulvar ve meydanlarını köşe bucak yıkayan, süpüren, ortak yaşam alanlarının hijyenini sağlamak için gerekli tedbirleri alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, saha denetimi esnasında çevre ilçelerde tespit ettiği noktalarda da, temizlik, yıkama, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Merkez İlçelerin yanı sıra taşra ilçe belediyelerine temizlik takviyesi başlatan Büyükşehir; Elmadağ, Kalecik, Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Kızılcahamam, Haymana, Bala, Şereflikoçhisar, Evren, Kahramankazan, Polatlı ve Gölbaşı'nda 271 noktada temiz bir başkent için temizlik çalışması yürütüyor.
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Başkent köşe bucak temizleniyor
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