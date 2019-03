‘Engeli’ çalışmasına engel değil

BUGÜN NELER OLDU

"BANA en çok dilenci denmesi üzüyor" diyen Serebral Palsihastası Havva Gönen sosyal sorumluluk projelerinde yer almak istiyor. Gönen 27 yaşında. Doğuştan Serebral Palsi hastası. Ana okulda çatal bıçak kullanamıyor diye okula alınmadı. Fakat o vazgeçmedi. Günlerini hastanede geçirdi. Özel eğitim ve fizik tedavi alan Gönen zihinsel bir engeli olmadığı için okumasında bir engel görülmeyip ortaokula kadar devam etti. Hastalığının ilerlemesinden dolayı okula gitmekte bir hayli zorlanan ve devam etmeme kararı alan Gönen 2007'de yaşam koşullarının daha rahat olması için ailesiyle birlikte Kayseri'den Ankara'ya geldi. Ablası görme engelli, kız kardeşi otizm hastası. En büyük ablası ise Almanya'da. 4 kız kardeşler. 11 yıldır Ankara'da ikamet eden Gönen, çalışmaya nasıl başladığını ise şöyle anlattı: "Çalışma hayatı aslında planlamadan bir anda önüme geldi. İlk başta kendi kitaplarımı satarak başladım. Kütüphane oluşturamıyorum. Çünkü otistik kardeşim var o kitapları yırtıyor. Onları muhafaza edemedim. İlgili olan kişilere vermek ve biraz da kazanç sağlamak istedim. Çocuklara oyuncak, yetişkinlere ise bileklik satıyorum. İsteğe göre de anahtarlık getirtiyorum. 2 yıldır Güven parktayım"Yaşadığı zorlukları dile getiren Havva Gönen, "Otobüsle gidip geliyorum. Binerken zorlanmıyorum. Yardıma ihtiyacım olursa zaten yardım alıyorum. Her engel de gerçekten bir engel değil. Engeller her şeye engel değil. Evde oturabilirdim ben ama hayatın bana getirdiği fırsatları değerlendirmem gerektiğini düşünüyorum. Beni eve kapatmak yerine her şekilde destek olan bir ailem var. Arkadaşlarım da öyle" diye konuştu.KENDIMI geliştirmek istiyorum ve projelerde yer almak istiyorum diyen Gönen, "Yüzde 76 engelli raporum var. Devletten engelli maaşı alıyorum bu işi ek olarak yapıyorum. Evde oturup hiçbir şey yapmamaktansa 3-5 kuruş kazanmaya çalışıyorum. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak istiyorum. Sorumlu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.