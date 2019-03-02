Hadi Furkan’a göz olalım

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Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümü 1. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Furkan Balcı, 2 yaşında geçirdiği bir havale sebebiyle görme yetisini kaybetti. Ailesi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ve abisi de görme engelli olan Balcı, ilköğretimi Tokat'taki görme engelliler okulunda, liseyi de Amasya'daki Anadolu lisesinde tamamladı. Ders kitaplarını okuyabilmenin üniversitede yaşadığı en büyük problem olduğunu anlatan Balcı, "Braille ekran" olarak tanımlanan özel bir cihazın kendisi ve diğer görme engelli öğrenciler için önemli olduğunu söyledi. Balcı, ders kitaplarını okuyabilmek için birçok yol denediğini belirterek "Görme engelliler için tasarlanmış bir cihaz var. Bir kitabın PDF, Word belgesi gibi tüm formatlarını SD kart veya bluetooth bağlantısıyla eşleştirdiğimiz zaman telefonumuzdaki, bilgisayarımızdaki görüntüyü, yazıyı bu cihazın ekranına direkt kabartma olarak Braille alfabesiyle yansıtıyor. Görme engelliler de bütün kitaplarını rahat bir şekilde okuma imkânına kavuşuyor" dedi.Cihazın aynı zamanda "Braille printer" ismi verilen yazıcı aracılığıyla kabartma baskı yaptığını aktaran Balcı, şöyle devam etti: "Normalde Braille alfabeli bir kitap da elbette alınabilir ama hacim açısından çok sıkıntı çıkarıyor. Mesela Kuran-ı Kerim'in Braille formatını almak istediğimizde, normalinden biraz daha kalın ve büyük 6 kitaba karşılık geliyor. Bunu da her zaman yanımızda taşımak bizim için problem oluşturuyor. Fakat sadece 7 santimetre eninde, 2 santimetre kalınlığında, 40 santimetre uzunluğunda yani bilgisayar klavyesinden daha küçük bir boyutta olan bu cihaz sayesinde bütün dosyalarımız Braille alfabesiyle rahat bir şekilde elimizin altında olabiliyor. Cihaz, kâğıdın deforme olma riskini de ortadan kaldırıyor."BALCI, "Bu cihazlar, biz görme engellilere bütün eğitim kaynaklarına erişip, okuma şansı oluşturuyor. Cihazların en düşük fiyatı 5 bin liradan başlıyor. Sürekli kullanabileceğimiz, kaliteli bir cihaz almak istediğimizde ise fiyatı 10 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor. Bireysel olarak bu maliyetleri tek başına karşılamak çok zor" dedi. Balcı, okulların görme engelli öğrencilerden topladığı taleplerin ilgili yerlere iletilebileceğine, böylelikle cihazların temininin sağlanabileceğine işaret ederek "Yetkililerden, bu cihazların temini konusunda destek talep ediyorum. Sosyal sorumluluk projeleri adı altında bireysel veya kurumsal olarak bu konuya önem göstersinler" dedi.