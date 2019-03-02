Oyaladılar vermediler

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı'nın Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Dr. Veysel Tiryaki, gazetecilerle bir araya geldi. 15 yıldır Altındağ'da yaptığı icraatları ve Yenimahalle'de yapacağı projeleri konuşan Tiryaki, seçim çalışmalarının son durumunu da paylaştı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Veysel Tiryaki, Yenimahalle Belediyesi'nin kendilerine salon vermediğini belirterek 24 Şubat'taki proje lansmanlarını bu nedenle ATO Congressium'da yaptıklarını dile getirdi. Tiryaki, "Altındağ Belediyesi'ndeki salonlar Türkiye'deki vilayetlerin yüzde 60'ında yoktur. Hepsi bizim dönemimizde yapılmıştır. Sanat merkezleri, tiyatro salonları, konferans salonları ve kültür salonları... Diğer partiler bizim salonları ne zaman istedilerse biz verdik. Billboard istediklerinde verdik. Yenimahalle Belediyesi'nin tek bir salonu var. Başka da yok. Yenimahalle'yi kültür ve sanatla zenginleştireceğiz. Bir tane Nazım Hikmet salonu var burada. Proje tanıtım toplantısı yapacaktık. Bir ay boyunca oyaladılar. Bize salonu vermediler Saadet Partisi'ne vermişler. Ben Kemal Kılıçdaroğlu geleceği zaman da verdim Murat Karayalçın istediğinde de verdim Altındağ Belediyesi'nin salonlarını. Ben CHP'ye 15 yıldır verdim bu salonları. Ama bunlar bize vermediler. Böyle belediyecilik olmaz" dedi.YENIMAHALLE Belediyesi'nde çalışan personele dokunulmayacağını açıklayan Tiryaki, "Altındağ'daki uygulamalarımıza bakılırsa böyle bir endişeye mahal olmadığı görülmelidir. Altındağ'da alevi vatandaşlarımızın bize çok rahat oy verdiğini, diğer partilerdeki seçmenlerden de oy aldığımızı görürsünüz. Altındağ Belediyesi hiçbir şeyi baraka, gecekondu mantığıyla yapmamıştır. Her şeye sanat gözüyle bakar. Burada ciddi bir alevi vatandaşımız yaşıyor bizim oraya yapacağımız cem evi kesinlikle projelendirilmiş, o toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir yapı olmalı. Çalışanlara da kesinlikle dokunmayacağım" dedi.ALKOLLÜ mekanların kapatılacağı yönündeki söylemlerin kara propaganda olduğunu söyleyen Tiryaki, "Belediyecilik anlayışımda insanların özel yaşamlarına karışma, mezhepleri, meşrepleriyle ilgilenme gibi bir düşüncem yok. Bunu en iyi Altındağlılar bilir. 'İçkili mekanları kapatacak' tamamen kara propaganda. Biz nereye içki ruhsatı verilip verilmeyeceğini biliriz. 100 metrekarelik parkların içerisinde içkili yer ruhsatı verecek halimiz yok. Geçmiş dönemde verilmiş bunlara dokunacak halimiz de yok. Biz Yenimahalle'de belediyeyi mevcut yönetim gibi yöneteceksek benim belediye başkanı olmama gerek yok ki. Herkesi kucaklayacağız. Altındağ'daki gibi Yenimahalle'de yaşayan bütün kesimlerin bize oy vereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Tiryaki seçim kampanyası ekibini motivasyon amacıyla Bold Pilot ile jokeyi Halis Karataş'ın hikayesini anlatan 'Şampiyon' filmine götürdüğünü söyledi.