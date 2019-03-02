TED Ankara Koleji’ne TÜBİTAK’tan beş ödül

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50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda TED Ankara Koleji biyoloji dalında Bölge birincisi, ikincisi ve üçüncüsü, kimya dalında bölge birincisi, sosyoloji dalında Bölge ikincisi olmak üzere toplam beş ödül kazandı. Biyoloji dalındaki "Lületaşı ve Yumurta Kabuğu ile Yapay Kemik Dokusu Üretimi" konulu proje dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın bölge finali 28 Şubat'ta Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Yarışmada TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nden Tan Elçin, "Lületaşı ve Yumurta Kabuğu ile Yapay Kemik Dokusu Üretimi" adlı proje ile Biyoloji dalında birincilik, Ada Yıldırım ve Selin Öykü Tanören, "Eymir Gölü Su Kalitesinin Scenedesmus Türü Mikroalg İle İyileştirilmesi" adlı proje ile Kimya dalında birincilik ödülünü alarak yarışmanın Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. 100 projenin yer aldığı bölge finalinde Biyoloji dalında bölge ikinciliği ve üçüncülüğü, Sosyoloji dalında da bölge ikinciliği yine TED Ankara Koleji'ne verildi.