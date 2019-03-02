‘Tıp’lı üçüzler

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA üçüzler Sılay, Sıdal ve Sıralp Bostan (20), 2016 yılında girdikleri üniversite sınavında tıp fakültesini kazandı. Üçüzlerden Sılay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Sıdal ve Sıralp ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görüyor. Çevrelerinde 'dahi üçüzler' olarak bilinen Bostan kardeşlerin hedefi, üniversiteyi iyi dereceyle bitirip, ileride hastane açmak. Banka müdürü Nuray Bostan ve akademisyen Hidayet Bostan'ın üçüz çocukları Sılay, Sıdal ve Sıralp'ın hayali, çocukluklarından itibaren doktor olmaktı. 2016'da Fen Lisesi'nden mezun olan üçüzler, aynı yıl girdikleri üniversite sınavında hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımı atarak, aynı anda tıp fakültesine yerleşmeyi başardı. Üçüzlerden Sılay Hacettepe Tıp Fakültesi'nde, Sıdal ve Sıralp Bostan ise Ankara Tıp Fakültesi'nde eğitim görüyor. Sılay, her zaman tıp okumak istediğini söyleyerek, "Üniversite sınavına hazırlanma sürecinde biraz zorluk yaşadık. 3 gergin insan aynı evde yaşıyor. Tercihleri birlikte üçümüz yaptık. Uzmanlık alanı Nöroloji istiyorum. Okulu bitirdikten sonra bir hastane açmak istiyorum. Ona göre kardeşlerim yardımcı olurlar diye düşündüm. Bir ailede 3 doktor bunun için büyük bir avantaj diye düşündüm. Hayalimi desteklerler diye düşünüyorum" dedi. Sıdal Bostan da doktor olma hayalini gerçekleştirmek için çok çalıştığını söyledi. Sıdal "Üçümüz de aynı koşullardan aynı zaman diliminden geçtiğimiz için birbirimizi diğer normal kardeşlere göre daha iyi anlıyoruzb" dedi. Sıralp Bostan da üniversite sınavına hazırlanırken temeli sağlam tuttuğunu anlattı.