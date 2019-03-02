Yeniçeriler 11 peşinde!

Geçtiğimiz hafta Denizlispor'u deplasmanda yenerek liderlik koltuğunu rakibinden averajla devralan Osmanlıspor, bugün evinde Gazişehir Gaziantepspor'a konuk olacak. Son 12 maçta yenilmeyen, üst üste 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan
mor-sarılı ekip, play-off mücadelesi veren rakibini yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de zirvedeki koltuğunu korumayı hedefliyor. Yenikent Osmanlı Stadı'dan saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi beIN MAX1 naklen ekrana getiriyor. Müsabakanın hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.
İLK MAÇI 3-2 KAZANMIŞLARDI
Bugün oynanacak maçla birlikte iki takım birbirlerine 6. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 5 karşılaşmada Osmanlıspor 1, Gazişehir 2 galibiyet aldı.
İki maç da beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk devresinde Gaziantep'te oynanan müsabakayı Osmanlıspor 3-2'lik skorla kazanmıştı. Başkent ekibinin teknik direktörü Osman Özköylü, ligin güçlü takımlarından birisiyle zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Sahadan üç puanla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız"
dedi.