Yeniçeriler 11 peşinde!

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz hafta Denizlispor'u deplasmanda yenerek liderlik koltuğunu rakibinden averajla devralan Osmanlıspor, bugün evinde Gazişehir Gaziantepspor'a konuk olacak.mor-sarılı ekip, play-off mücadelesi veren rakibini yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de zirvedeki koltuğunu korumayı hedefliyor. Yenikent Osmanlı Stadı'dan saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi beIN MAX1 naklen ekrana getiriyor. Müsabakanın hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.Bugün oynanacak maçla birlikte iki takım birbirlerine 6. kez rakip olacak.İki maç da beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk devresinde Gaziantep'te oynanan müsabakayı Osmanlıspor 3-2'lik skorla kazanmıştı. Başkent ekibinin teknik direktörü Osman Özköylü, ligin güçlü takımlarından birisiyle zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek,dedi.