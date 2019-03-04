Acımızı içimize gömeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de yakaladığı çıkışla moral bulan A.Gücü, taraftarlarının yaşadığı kazanın şokunu yaşıyor.Başkent ekibini kalan 10 haftada birbirinden zorlu ve önemli maçlar bekliyor.Kalan 10 karşılaşmanın 5'ini evinde, 5'ini de dış sahada oynayacak olan Ankaragücü düşme hattından kurtulmaya çalışan ve bu haftayı Sivas galibiyetiyle kapatan. Başkent ekibikarşılaşmalarını da evinde oynayacak. Sarı-lacivertlilerinmaçları ise deplasmanda.