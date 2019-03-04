Acımızı içimize gömeceğiz

SÜPER Lig'de yakaladığı çıkışla moral bulan A.Gücü, taraftarlarının yaşadığı kazanın şokunu yaşıyor. Antalya deplasmanı dönüşü taraftarları taşıyan otobüs kaza yaparken, iki gencecik taraftarını toprağa veren sarı-lacivertli takım acısını içine gömüp bu hafta oynayacağı zorlu Bursaspor maçına hazırlanacak.
Başkent ekibini kalan 10 haftada birbirinden zorlu ve önemli maçlar bekliyor.
FENERBAHÇE EVDE, BEŞİKTAŞ DIŞARDA
Kalan 10 karşılaşmanın 5'ini evinde, 5'ini de dış sahada oynayacak olan Ankaragücü düşme hattından kurtulmaya çalışan ve bu haftayı Sivas galibiyetiyle kapatan Bursaspor'u konuk edecek
. Başkent ekibi F.Bahçe, Konya, Rize, Sivas
karşılaşmalarını da evinde oynayacak. Sarı-lacivertlilerin Y.Malatya, Kayseri, Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe
maçları ise deplasmanda.