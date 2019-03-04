Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Acımızı içimize gömeceğiz

Acımızı içimize gömeceğiz

deplasmanı dönüşü taraftarlarının yaşadığı kazanın şokuyla sarsılan ve iki taraftarını toprağa veren A.Gücü’nü zorlu maçlar bekliyor

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Acımızı içimize gömeceğiz
SÜPER Lig'de yakaladığı çıkışla moral bulan A.Gücü, taraftarlarının yaşadığı kazanın şokunu yaşıyor. Antalya deplasmanı dönüşü taraftarları taşıyan otobüs kaza yaparken, iki gencecik taraftarını toprağa veren sarı-lacivertli takım acısını içine gömüp bu hafta oynayacağı zorlu Bursaspor maçına hazırlanacak. Başkent ekibini kalan 10 haftada birbirinden zorlu ve önemli maçlar bekliyor.

FENERBAHÇE EVDE, BEŞİKTAŞ DIŞARDA
Kalan 10 karşılaşmanın 5'ini evinde, 5'ini de dış sahada oynayacak olan Ankaragücü düşme hattından kurtulmaya çalışan ve bu haftayı Sivas galibiyetiyle kapatan Bursaspor'u konuk edecek. Başkent ekibi F.Bahçe, Konya, Rize, Sivas karşılaşmalarını da evinde oynayacak. Sarı-lacivertlilerin Y.Malatya, Kayseri, Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe maçları ise deplasmanda.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Acımızı içimize gömeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN