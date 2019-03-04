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ATO’da E-PTT AVM tanıtım stantı açıldı

Giriş Tarihi: 4.3.2019
ATO’da E-PTT AVM tanıtım stantı açıldı
ÜYELERINI ihracata ve elektronik ticarete yönlendirmek ve yüreklendirmek için çalışmalar yürüten Ankara Ticaret Odası bu çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bu amaçla PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in katılımıyla gerçekleştirdiği toplantılarda alınan karar uyarınca, ATO Hizmet binasında e-Ptt AVM standı açılması için çalışma başlatarak, standın hizmete girmesini sağladı. ATO Başkanı Baran, "Üyelerimizi, yeniliklerle tanıştırmak ve onlara yeni ufuklar kazandırmak istiyoruz" dedi. ATO hizmet binasının içinde yer alan e-PttAVM standını PTT Anonim Şirketi İştirakler Başkanı Hakan Gülten ve epttAVM. com Genel Müdür Yardımcısı Merve İpek'le birlikte ziyaret eden Baran, dünyada e-ticaret hacminin 2 trilyon dolara ulaştığını, Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması bakımından e-ticaretin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.
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ATO’da E-PTT AVM tanıtım stantı açıldı
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