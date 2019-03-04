Büyükşehir yol bakım çalışmalarına tam gaz devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, artan nüfusuna paralel olarak başkentlinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve şehri daha yaşanılır hale getirebilmek için 2019 yılında da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, şehrin ulaşımını, güvenliğini ve estetiğini etkileyen yol, kavşak, bakımonarım, bariyer, refüj ve tretuvar gibi çalışmalarına tam gaz devam ediyor. 2019 yılı planlaması kapsamında yapılacak öncelikli noktaları belirleyen Büyükşehir Belediyesi, zorlu kış şartlarının ardından mevsim normallerinin üzerinde seyreden havalarda Başkentin dört bir tarafında özellikle asfalt serimi çalışmalarını gerçekleştiriyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, merkez ve çevre ilçelerde 46 ayrı noktada; yol bakım, yama ve asfalt serimi çalışmalarına hız verirken, başkent genelinde 120 noktada da kaldırım, bariyer, tretuvar ve kavşak çalışması yapıyor.