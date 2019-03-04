Cildinizi ihmal etmeyin

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CILDIMIZ bedenimizi bir giysi gibi sararak dış ortamdan koruyan, hayati işlevlere sahip bir organ. Ancak bu koruma sırasında dış ve iç etkilerle çok fazla yıpranabilir ve kendini yenileyemez hale gelebilir. Mevsim geçişlerindeki ısı, nem, rüzgâr, ultraviyole ışınları gibi faktörlerdeki değişiklikler cildimizi olumsuz etkilediğini belirten Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Salih Gürel, bu dönemlerde cilt bakımına önem verilmesi gerektiğini söyledi.Mevsim geçişlerinde cilt kuruluğu sorunu ile sık sık karşılandığının altını çizen Prof. Dr. Mehmet Salih Gürel, "Havalar bir ısınıp bir soğuyor bu durum cildimizin kolaylıkla kurumasına yol açar. Cildimizin kurumasıyla çatlaklar, kızarıklıklar ve tahriş kuruluk egzamaları kolaylıkla oluşabilir. Mevsim geçişlerinde cildimizdeki koruyucu bariyer maddeler ve koruyucu lipitler de azalır. Cildimizin temizliğini mevsim özelliklerine göre uyarlamak gerekir. Banyoda çok fazla sabunlanmak, keselenmek ve aşırı liflenmekten kaçınılmalı. Kurumaya eğilimli bir ciltte tüm bunlar cildin kuruluğunu daha fazla artırır. Banyodan sonra nemlendirici yağlar ve nemlendirici uygulamalar önerilmektedir" dedi.Cildimizin hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için kişisel bakım ve beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini belirten uzmanlar basit tüyolar verdi. Mevsim meyve ve sebzelerinin bolca tüketilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Gürel, "A, C, E gibi vitaminleri, selenyum, yağ asidi ihtiyacını karşılamak üzere turunçgiller, taze balığın yanı sıra cevizfındık gibi kuruyemişler; nohut, kuru fasulye benzeri baklagiller tüketilmelidir. Hassas cilde sahip olanlar güneş koruyucu sürmeli. Dudak kurumaları ve çatlakları bu mevsimde en önemli sorunlardan birisidir. Sık ve ısrarlı bir şekilde dudak nemlendiricileri kullanılmalıdır" diye konuştu.