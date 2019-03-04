DT sahnesinde ‘hayalet’ var

BUGÜN NELER OLDU

DEVLET Tiyatroları'nca (DT), ilk kez bir korku hikayesi izleyiciyle buluşturuluyor. Susan Hill'in 1983'te yazdığı, 1987'de tiyatroya uyarlanan gerilim romanı "Siyahlı Kadın", Ankara Devlet Tiyatrosunca Akün Sahnesi'nde sergileniyor. Sıra dışı şekilde başlayan oyun, ses ve ışık efektlerinin yanı sıra gerilim unsurları barındıran dekoru ve sürprizli akışıyla seyirciye farklı bir deneyim yaşatıyor. Hikayenin temelinde, toplumsal baskı nedeniyle evlilik dışı dünyaya getirdiği çocuğundan vazgeçmek zorunda kalan kadının acıları yer alıyor. Çocuğu ve kendisi öldükten sonra kadının hayalet olarak ortaya çıkması, oyunun gerilim grafiğini yükseltiyor. Yönetmenliğini Mesut Turan'ın yaptığı eserde, Erdinç Doğan ve Kutay Sungar performanslarıyla dikkati çekerken, "Siyahlı Kadın" karakteri Nazlı Özdemir'de vücut buluyor. Taşıdığı gerilim unsurları nedeniyle 13 yaş üstü sınırlaması uygulanan oyun, kalp ve epilepsi hastalarıyla hamilelere de önerilmiyor.