G.Birliği havuzda madalyaları topladı

KIRMIZI-SIYAHLI yüzücüler iki altın, bir gümüş, iki de bronz kazandı.
Şubat ayının son haftasında düzenlenen Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası'na Gençlerbirliği'nin yüzücüleri damga vurdu. Kırmızı- siyahlı kulübün sporcuları yarışlardan iki altın, bir gümüş ve iki bronz madalya ile döndü.
İşte madalya alan sporcular:
ASYA ALTIN:
200 m Ferdi Karışık stil yarışında 1. olarak altın
madalya.
100 m Sırtüstü stil yarışında 2. olarak gümüş
madalya.
200 m Serbest stil yarışında 3. olarak bronz
madalya.
SEVDE KAYA:
50 m Kelebek stil yarışında 1. olarak altın
madalya.
POYRAZ DEVECI:
0 M Kelebek stil yarışında üçüncü olarak bronz
madalya.