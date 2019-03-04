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G.Birliği havuzda madalyaları topladı

Giriş Tarihi: 4.3.2019
G.Birliği havuzda madalyaları topladı
KIRMIZI-SIYAHLI yüzücüler iki altın, bir gümüş, iki de bronz kazandı.
Şubat ayının son haftasında düzenlenen Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası'na Gençlerbirliği'nin yüzücüleri damga vurdu. Kırmızı- siyahlı kulübün sporcuları yarışlardan iki altın, bir gümüş ve iki bronz madalya ile döndü.
İşte madalya alan sporcular:
ASYA ALTIN: 200 m Ferdi Karışık stil yarışında 1. olarak altın madalya.
100 m Sırtüstü stil yarışında 2. olarak gümüş madalya.
200 m Serbest stil yarışında 3. olarak bronz madalya.
SEVDE KAYA: 50 m Kelebek stil yarışında 1. olarak altın madalya.
POYRAZ DEVECI: 0 M Kelebek stil yarışında üçüncü olarak bronz madalya.
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G.Birliği havuzda madalyaları topladı
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