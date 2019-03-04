G.Birliği havuzda madalyaları topladı

BUGÜN NELER OLDU

KIRMIZI-SIYAHLI yüzücüler iki altın, bir gümüş, iki de bronz kazandı.Şubat ayının son haftasında düzenlenen Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası'na Gençlerbirliği'nin yüzücüleri damga vurdu. Kırmızı- siyahlı kulübün sporcuları yarışlardan iki altın, bir gümüş ve iki bronz madalya ile döndü.200 m Ferdi Karışık stil yarışında 1. olarakmadalya.100 m Sırtüstü stil yarışında 2. olarakmadalya.200 m Serbest stil yarışında 3. olarakmadalya.50 m Kelebek stil yarışında 1. olarakmadalya.0 M Kelebek stil yarışında üçüncü olarakmadalya.