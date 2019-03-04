Güçlü sevdalılara acı veda

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçı olan Antalyaspor -Ankaragücü mücadelesi sonrası deplasmandan dönen sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüs, alkollü bir sürücünün kullandığı araçla çarpışarak devrilmişti. Kazada 17 yaşındaki Mert Turgut Çakır ve 15 yaşındaki Eren Açıkgöz hayatını kaybetmişti. Ankaragücü kulübü hayatını kaybeden iki genç taraftarı için Tandoğan Tesisleri'nde cenaze töreni düzenledi. Düzenlenen cenaze törenine katılan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, merhum taraftarların ailelerine sabır diledi. Yiğiner, "İstemediğimiz bir olay yaşandı. Bizim taraftarımız ağabey, kardeş ilişkisi içerisinde takımlarını yalnız bırakmazlar. Bu yolculuk sırasında, elim bir kaza sonucu iki tane yavrumuzu kaybettik. Onlar da ağabeyleriyle beraber deplasmanlara gidip geliyorlardı. Acımız çok büyük, üzüntülüyüz. Böyle bir olayın yaşanmasını hiç istemezdik ama takdiri ilahi. Bundan sonra yapacağımız şey belli; acılarımızı, yaralarımızı saracağız. Acılı aileye maddi ve manevi destek olacağız. Önümüzdeki oynayacağımız Bursaspor maçının gelirlerini, üzerine biraz daha katarak hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine bağışlayacağız" diye konuştu. Törene farklı takımları destekleyen yüzlerce taraftarın katıldığına dikkati çeken Yiğiner, "Sporun her zaman kavga, gürültü olmadığını, birlik beraberlik içerisinde de olabileceğini bugün tüm taraftar gruplarının desteğiyle gördük. Sağ olsunlar hepsi geldiler. Herkesten Allah razı olsun. En azından birlik, beraberlik sağlanıyor ve kardeşlik ortamı oluşturuluyor. Ben burada bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Ankaragücü taraftarı merhum Mert Turgut Çakır'ın cenazesi dün Karacaören TOKİ Mevlana Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altındağ Karacaören mezarlığına defnedildi. Eren Açıkgöz'ün cenazesi ise memleketi Bartın'ın Kumluca Zafer Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Milne Köyü'ne defnedildi. Mert Turgut Çakır'ın cenaze törenine; Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Ankaragücü futbolcuları Altay, Orgill, Boyd, Pinto, Korcan, Kaan'ın yanı sıra farklı takımlardan çok sayıda taraftar grupları katıldı.