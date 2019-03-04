İşletmelerimizin gücü ülkenin gücüdür

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir, "İşletmelerimizin toplam karlılığı, yani gücü; ülkenin gücü demektir. Dolayısıyla güçlü bir ülke için şirketlerimizin karlılıklarını artırarak, ölçek ekonomisine ulaşabilecek güce ulaştırmalıyız" dedi. TÜRMOB'un 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesi ve Kalkınmasında Muhasebe Mesleğinin İşlevi" konulu panel Ankara'da yapıldı. ASO Başkanı Özdebir panelde yaptığı konuşmada işletmelerin iki temel fonksiyonunun bulunduğunu belirterek, "Bunlardan birincisi kar etmek, diğeri ise sürdürülebilirlik. Her ikisi için de ölçülebilirlik gerekli. Bu anlamda muhasebe mesleği önemli bir görev üstleniyor" dedi.