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’dan Topçu’ya madalya

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Kazakistan’dan Topçu’ya madalya
CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu Kazakistan Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen "Kazakistan Minnettarlık Günü" resepsiyonuna katıldı. Programda Yalçın Topçu'ya Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından bizzat tevdi edilen "Kazakistan Bağımsızlık Günü Madalyası" Kazakistan Büyükelçisi Saparbekulı tarafından takdim edildi. Topçu minnettarlığını belirterek "Ben bir Ahıska Türk'ü ailenin çocuğuyum. Yıllar önce akrabalarımı bağırlarına bastıkları için Kazakistan halkına minnettarım. Türk dünyasının Aksakalı kardeş Kazakistan'ımızın Bilge Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbeyev'e yüksek takdirleriyle uygun gördüğü 'Bağımsızlık günü madalyası' ile şahsımı onurlandırdıkları için şahsım, ailem ve yetişmiş olduğum fikir okulu adına minnettarım. Mağcan Cumabay atamızın söylediği gibi uzakta yaşayan bir kardeşiniz olarak diliyorum ki; Kazakistan bir olsun, diri olsun, iri olsun; toprakları kadar büyük bir Kazakistan olsun. Cenabıallah Kazakistan'ımızın birliğini, dirliğini, bağımsızlığını, güvenliğini ve özgürlüğünü kıyamete kadar devam ettirsin" ifadelerini kullandı.
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Kazakistan’dan Topçu’ya madalya
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