SERÇEV’den Avrupa’da bilişim eğitimi

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TÜRKIYE'DE engelli öğrenciler için tasarlanan ilk meslek lisesi MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen projeyle öğrenciler, Avrupa'da bilişim eğitimi alma imkânı yakalıyor. SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dilek Saran, Müdür Yardımcısı Ayşegül Yücebaş ile yurt dışında bilişim eğitimi alarak Türkiye'ye dönen serebral palsi hastası öğrenciler, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Okul Müdürü Dilek Saran, "Okulumuzda serebral palsili çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı çatı altında mesleki eğitim almaları ve okulu bitirdikten sonra da istihdama katılarak hayatlarına devam etmeleri asıl amacımız. Yani okulumuzda tersine kaynaştırma uygulanıyor" bilgisini paylaştı. Saran, okul için de bir ilk olan projeye ilişkin, "ERASMUS Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA102) kapsamında bilişim alanında bir proje hazırladık. İsmi Arduino Programlama. Çocuklarımız iki hareketlilik yapacaklar. Birini Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirdiler. Orada 14 günlük staj eğitimi aldılar. Şimdi ikincisi de nisan ayında Almanya'da olacak" şeklinde konuştu. "Staj hareketliliği çocuklarımız için gerçekten çok önemli ve anlamlı. Her biri yurt dışında Arduino programlama ile ilgili inanılmaz güzel bilgiler edindiler" diyen Saran, öğrencilerin yurt dışından dönüşlerinde tecrübelerini okuldaki laboratuvara da yansıttığını anlattı.Romanya'ya dört serebral palsili kaynaştırma öğrencisi, velileri ve okuldan eğitimciler olmak üzere toplam 10 kişinin gittiğini söyleyen Saran, öğrencilerin gitmeden önce Nokia tarafından Arduino programlama konusunda eğitime alındığını kaydetti. Okul Müdürü Saran, bunun okul tarafından uygulanan ilk proje olduğunun altını çizdi.