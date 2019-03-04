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Son mağlubiyetini 4 ay önce almıştı

, ile ilk kez kaybetti, 5 hafta sonra gol yedi

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Son mağlubiyetini 4 ay önce almıştı
Ligde oynadığı son 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik alarak liderliğe kadar yükselen başkent ekibi, son mağlubiyetini 4 Kasım 2018'de Eskişehirspor deplasmanında almıştı. Eskişehirspor yenilgisinin ardından Osmanlıspor'da teknik direktörlük değişikliği yaşanmış ve Mustafa Reşit Akçay'ın yerine göreve Osman Özköylü gelmişti. Özköylü yönetiminde müthiş bir performans sergileyen mor-sarılılar, 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Osmanlıspor, böylece teknik direktör değişikliğinin ardından ilk kez maç kaybetti. Ayrıca 5 hafta sonra kalesinde gol gördü
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Son mağlubiyetini 4 ay önce almıştı
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