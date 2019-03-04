Son mağlubiyetini 4 ay önce almıştı

BUGÜN NELER OLDU

Ligde oynadığı son 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik alarak liderliğe kadar yükselen başkent ekibi, son mağlubiyetini 4 Kasım 2018'de Eskişehirspor deplasmanında almıştı. Eskişehirspor yenilgisinin ardından Osmanlıspor'da teknik direktörlük değişikliği yaşanmış ve Mustafa Reşit Akçay'ın yerine göreve Osman Özköylü gelmişti. Özköylü yönetiminde müthiş bir performans sergileyen mor-sarılılar, 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Osmanlıspor, böylece teknik direktör değişikliğinin ardından ilk kez maç kaybetti. Ayrıca 5 hafta sonra kalesinde gol gördü