Yolumuzdan sapmayacağız

12 maç sonra yenilen ve liderlik koltuğundan inen Osmanlıspor, sezon sonu şampiyonluğa inanıyor
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azişehir Gaziantep'e 1-0 yenilen ve Spor Toto 1. Lig'de 12 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Alınan mağlubiyet bizim adımıza üzücü ama hedefimizden, yolumuzdan hiçbir şekilde sapma olmayacak"
dedi. Başarılı teknik adam, bu süreçte inanılmaz bir performans ortaya koyduklarını ve liderlik koltuğunda da oturduklarını hatırlatan Özköylü, "Alınan mağlubiyet bizim adımıza üzücü ama hedefimizden, yolumuzdan hiçbir şekilde sapma olmayacak. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Maç boyunca inanılmaz bir mücadele ortaya koydular. Maçı çevirmek için büyük bir çaba sarf ettiler. Sahada o gayreti gördük"
diye konuştu.
ŞİMDİ TELAFİ ZAMANI
Osman Özköylü, Gazişehir maçında hücumda yeteri kadar üretken olamadıklarını dile getirerek, "Rakibimizin öne geçtikten sonra tamamen savunma yapıp, hızlı hücumlara dönmesinden dolayı istediğimiz pozisyonları bulamadık. Bulduklarımızı da maalesef değerlendiremedik. Zaten kolay bir maç değildi. Gazişehir Gaziantep önemli bir takım. Bu ligin en fazla yatırım yapmış takımlarından biri. Onları da tebrik ediyorum. Yarışımız devam edecek. Önümüzdeki süreçte bu mağlubiyetin telafisini yapmaya çalışacağız"
dedi.
GURUR DUYUYORUM
Oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen Özköylü, "Bugüne gelene kadar oyuncularımızın ortaya koyduğu performans, inanılmaz bir mücadele, müthiş sonuçlar... Gerçekten mucizevi bir şey başarıydı. O yüzden oyuncu arkadaşlarımın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bir mağlubiyet bizi hiçbir şekilde hedefimizden geri koymayacak. Yolumuza devam edeceğiz. Ligin sonunda ilk 2'de mi oluruz, play-off etabında mı bilemem ama hedefi sonuna kadar kovalayacak ve istediğini başaracak bir Osmanlıspor olacak"
ifadelerini kullandı.