Yolumuzdan sapmayacağız

BUGÜN NELER OLDU

12 maç sonra yenilen ve liderlik koltuğundan inen Osmanlıspor, sezon sonu şampiyonluğa inanıyorazişehir Gaziantep'e 1-0 yenilen ve Spor Toto 1. Lig'de 12 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü,dedi. Başarılı teknik adam, bu süreçte inanılmaz bir performans ortaya koyduklarını ve liderlik koltuğunda da oturduklarını hatırlatan Özköylü,diye konuştu.Osman Özköylü, Gazişehir maçında hücumda yeteri kadar üretken olamadıklarını dile getirerek, "Rakibimizin öne geçtikten sonra tamamen savunma yapıp, hızlı hücumlara dönmesinden dolayı istediğimiz pozisyonları bulamadık. Bulduklarımızı da maalesef değerlendiremedik. Zaten kolay bir maç değildi. Gazişehir Gaziantep önemli bir takım. Bu ligin en fazla yatırım yapmış takımlarından biri.dedi.Oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen Özköylü, "Bugüne gelene kadar oyuncularımızın ortaya koyduğu performans, inanılmaz bir mücadele, müthiş sonuçlar...ifadelerini kullandı.