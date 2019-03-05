Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Altuğ Çelikbilek’ten 4. şampiyonluk

’ten 4. şampiyonluk

Giriş Tarihi: 5.3.2019
Altuğ Çelikbilek’ten 4. şampiyonluk
Mıllı tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin dördüncü tekler şampiyonluğuna Tunus'taki Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında ulaştı. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki Çelikbilek, 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Alman Christoph Negritu ile karşılaştı. Sert zemindeki organizasyonun 3 numaralı seribaşı ismi Altuğ, finalde setlerde geriye düşmesine rağmen Negritu'yu mağlup etmeyi başardı. Dünya sıralamasının 472. basamağında yer alan milli tenişçi, 1 saat 46 dakika süren karşılaşmayı 2-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kazanarak şampiyon oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altuğ Çelikbilek’ten 4. şampiyonluk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN