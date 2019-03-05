Altuğ Çelikbilek’ten 4. şampiyonluk

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Mıllı tenisçi Altuğ Çelikbilek,Tunus'taki Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında ulaştı. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Alman Christoph Negritu ile karşılaştı. Sert zemindeki organizasyonun 3 numaralı seribaşı ismi Altuğ, finalde setlerde geriye düşmesine rağmen Negritu'yu mağlup etmeyi başardı.