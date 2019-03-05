Altuğ Çelikbilek’ten 4. şampiyonluk

Mıllı tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin dördüncü tekler şampiyonluğuna
Tunus'taki Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında ulaştı. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki Çelikbilek,
15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Alman Christoph Negritu ile karşılaştı. Sert zemindeki organizasyonun 3 numaralı seribaşı ismi Altuğ, finalde setlerde geriye düşmesine rağmen Negritu'yu mağlup etmeyi başardı. Dünya sıralamasının 472. basamağında yer alan milli tenişçi, 1 saat 46 dakika süren karşılaşmayı 2-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kazanarak şampiyon oldu.